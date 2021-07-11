İsrail'de bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. 'güçlendirici' aşı dozu

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. güçlendirici doz uygulanacağı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, “Bağışıklık sistemi zayıf Pfizer/BioNtech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 2 dozunu yaptıran yaşlılar, 3. güçlendirici doz aşıyı da yaptırabilir” dedi.

İsrail genelinde herkese 3. doz aşı uygulanması konusuna da değinen Horowitz, "Bu konuyu inceliyoruz ama hala nihai bir cevabımız yok. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler örneğinorgan nakli geçirmiş veya bağışıklığın düşmesine neden olan tıbbi duruma sahip kişiler" ifadelerini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de şu ana kadar hastaneye kaldırılan 46 hastanın yaklaşık yarısı korona virüse karşı aşılandı. İsrail Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, hastanelerde yatanların çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde risk gruplarında olanlar ve daha önce sağlık sorunları yaşayanlar olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ABD ve Avrupalı yetkililerden korona virüse (Covid-19) karşı 3. doz aşının yapılması için izin isteyeceğini açıklamıştı. İsrail'de toplam vaka sayısı 845 bin 895, korona virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 436 oldu.