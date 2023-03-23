İsrail'de başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısına onay

İsrail Meclisinde (Knesset) düzenlenen oturumda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu çerçevesinde sunduğu "başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" görüşüldü. Tasarı 47'ye karşı 61 oyla kabul edildi. Yasa çerçevesinde başbakanın görevini yapamayacak durumda olduğunun belirlenmesi, başbakanın bunu meclise bildirmesiyle veya kabinedeki bakanların en az dörtte üçünün onayıyla mümkün olacak. Ayrıca söz konusu yasa tasarısıyla birlikte başbakanı görevden alma yetkisine dair Yüksek Mahkeme dahil yargının alacağı herhangi bir kararı da geçersiz sayılıyor ve başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınması engelleniyor. Yasa tasarısına sert tepki gösteren muhalefet ise bunun Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarından korunması için çıkarıldığı belirtildi. Öte yandan Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından, yargı reformu kapsamında Yüksek Mahkemenin kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağı ifade edilmişti.

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