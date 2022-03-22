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İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü

İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü
İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü

İsrail’in Beerşeba kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'de bıçaklı saldırı: 4 ölü - Tıkla İzle

İsrail'in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin bıçaklı saldırıda 1 kişinin ise saldırganın kullandığı arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yerel saatle 16:10'da El Halil Yolu üzerindeki benzin istasyonunda bir kadını bıçakladığını ardından araba ile bir alışveriş merkezine gittiği sırada bisikletli bir kişiye çarptığı aktarıldı.

Saldırganın daha sonra ise başka bir alışveriş merkezine girdiğini ifade eden polis, saldırganın aracından inerek bir erkek ve bir kadını bıçakladığını belirtti. Polis, saldırganın çevredeki iki kişi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklarken, saldırganın kimliği hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Muhammed Rabah

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