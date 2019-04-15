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İsrail'de bina yangını: 16 yaralı

İsrail'de bina yangını: 16 yaralı
İsrail'de bina yangını: 16 yaralı

İsrail'in Hayfa şehrinde bir apartmanda meydana gelen yangında 16 kişi yaralandı.

İsrail'de bina yangını: 16 yaralı - Tıkla İzle

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da bir apartmanda meydana gelen yangında 4'ü ağır 16 kişi yaralandı. İsrail Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, yangın Hayfa şehrinde Ibn Gabirol Caddesi'ndeki dört katlı bir binanın 2. katında çıktı. Yerel kaynaklar, binanın 3. katında yaşayan bir anne ve iki çocuğunun ağır şekilde yaralandığını bildirdi. Acil müdahale birimleri ve 5 itfaiye aracı kısa sürede olay yerine gelirken, yaralanan 16 kişi ambulanslarla Rambam Bnei Tzion Hastanesi'ne götürüldü.  

Muhammed Rabah

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