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İsrail'de bir aylık korona virüs karantinası hafifletiliyor

İsrail'de bir aylık korona virüs karantinası hafifletiliyor
İsrail'de bir aylık korona virüs karantinası hafifletiliyor

İsrail'de yeni tip korona virüs vak'alarının artması nedeniyle alınan bir aylık karantina Pazar gününden itibaren hafifletme kararı alındı.

İsrail'de yeni tip korona virüs vak'alarının artması nedeniyle alınan bir aylık karantina uygulaması hafifletiliyor. İsrail Başbakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptığı ortak açıklamaya göre, vatandaşların evlerinden bin metreden fazla uzaklaşması artık yasak olmayacak. Müşterilerle direkt iletişimde bulunmayan işletmeler yeniden açılacak, ancak tüm eğitim kurumları ise kapalı kalacak. Restoranlar da sadece paket sipariş alabilecek. 20 kişiden fazla toplanmaların yasak kararı ise devam edecek. Yüksek vak'a sayısına sahip olan şehirlerdeki karantina uygulaması da sürecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail kabine toplantısında "Karantina büyük bir başarı oldu. Vak'a düşüşü gördük. Başka bir karantina girmemek için dikkatli olalım " ifadelerini kullandı.

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