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İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan, ardından araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

 İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahla etrafa ateş açan ve Kaufmann Caddesi'nde araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücü etkisiz hale getirildi. Saldırıda bir turistin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail medyası, saldırganın Arap kasabası Kafr Qassem'den bir İsrail vatandaşı olduğunu ve bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Muhammed Rabah
 

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