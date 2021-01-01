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İsrail'de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi

İsrail'de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi
İsrail'de Covid-19 aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi

İsrail'de korona virüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu olanların sayısının 1 milyona yükseldiği açıklandı.

İsrail'de geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlamıştı. Aşılama kampanyası devam ederken, Covid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 1 milyona yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu vatandaşları aşıya teşvik etmek için Umm al-Fahm şehrinde aşı merkezini ziyaret ettiği. Ziyaret sırasında ülkede koronaya karşı aşılanan "milyonuncu vatandaş" ile görüşen Netanyahu, vatandaşları sağlık ve güvenliklerini korumak için aşı yaptırmaya çağırarak, "Salgını birlikte atlatacağız" dedi. Öte yandan İsrail'de 19 Aralık'ta başlayan aşılma kampanyası kapsamında korona virüs aşısı olan ilk kişi Netanyahu olmuştu.

Hamad Alnajjar

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