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İsrail'de Covid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

İsrail'de Covid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
İsrail'de Covid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

İsrail kabinesi, ülkede Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İsrail, artan vaka ve can kayıpları nedeni ile geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta 3'üncü kez karantinaya girmişti. İsrail kabinesi, ülkede Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin daha da sıkılaştırması yönünde karar aldı. Yeni tedbirlerin perşembeyi cumaya bağlayan gece başlaması ve 14 gün sürmesi planlanıyor.

İsrail parlamentosunun yeni kısıtlamalara çarşamba günü nihai onayı vermesi bekleniyor.

Karara göre, ülke genelinde tüm okullar ve kreşler kapatılacak ve uzaktan eğitime geçilecek. Okulların yanı sıra market, eczane, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların karşılandığı dükkanlar dışındaki tüm işletmeler kapatılacak.

Kabine toplantısının başında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19'un yeni türünün “kontrolden çıktığını” ifade etti.

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