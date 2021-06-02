İsrail'de cumhurbaşkanlığı yarışını Isaac Herzog kazandı

İsrail'de Isaac Herzog ile Miriam Peretz arasındaki cumhurbaşkanlığı yarışının galibi belli oldu. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosunda (Knesset) saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi 1 saat sürdü. 3 milletvekili çekimser oy kullanırken, 3 oy geçersiz sayıldı, 1 kişi ise oy kullanmadı. Seçimin kazananı 87 oyla eski Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu, eski İşçi Partisi lideri ve Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog oldu. Herzog'un rakibi Peretz ise oyların 26'sını hanesine yazdırabildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Herzog'u İsrail'in bir sonraki cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "Tüm İsrail vatandaşları adına ona şans diliyorum” dedi.

Netanyahu, "Adaylığı için Miriam Peretz'e teşekkür ediyorum ve tüm hayatı boyunca yaptığı gibi İsrail toplumuna katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk konuşmasını yapan Isaac Herzog, İsrail toplumu içinde ve Yahudi diasporası ile köprüler inşa etme, girişimciliği teşvik etme, antisemitizmle mücadele etme ve demokrasinin temellerini koruma niyetinde olduğunu dile getirdi. Herzog, "Bana yüklediğiniz ağır sorumluluğu kabul ediyorum. Tüm İsrail halkına hizmet etme ayrıcalığını üstleniyorum” diye konuştu.

İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilen Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak. Isaac Herzog, eski bir cumhurbaşkanının oğlu olan ilk İsrail Cumhurbaşkanı olacak. Babası Chaim Herzog, 1983-1993 yılları arasında İsrail'in 6. Cumhurbaşkanlığını yapmıştı. Şu anda Yahudi Ajansı'nın Başkanı olan Herzog, 2013-2017 arasında da İşçi Partisi'nin lideriydi.