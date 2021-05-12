İsrail'de fanatik Yahudiler bir sürücüyü linç etmek istedi

İsrail'in birçok kentinde fanatik Yahudiler Araplara saldırmaya devam ederken, Bat Yam'da bir araç sürücüsü linç edilmek istendi. Sokakta bulunan kalabalığın arasına giren sürücü, fanatik Yahudilerin saldırması üzerine aracı ile kalabalıktan kaçmaya çalıştı. Başka bir araca çarparak duran sürücü daha sonra sıkışık olan trafiğin içine girmesi ile saldırganlar tarafından araçtan indirilerek adeta linç edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, fanatik Yahudilerin araç sürücüsüne Arap olduğu için saldırdığını ifade ederken, bazı kaynaklar ise sürücünün Yahudi olduğunu ve yanlışlıkla saldırıya uğradığını belirtti.

Sürücünün sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Birçok kentte fanatikler sokakta

İsrail'in birçok kentinde ise fanatik Yahudiler sokaklara indi. Lod, Haifa, Acre, Bat Yam ve Tiberya'da sokağa inen fanatikler, Araplara ve dükkanlarına saldırdı.

Jeries Bassier

