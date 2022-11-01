İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İsrail'de halk genel seçimler için sandık başında

İsrail'de halk genel seçimler için sandık başında
İsrail'de halk genel seçimler için sandık başında

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılacak genel seçimlerde oy kullanacak 6 milyon 788 bin seçmen sandık başına gidiyor.

İsrail'de halk, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılacak genel seçimlerde 6 milyon 788 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan sandıklar 22.00'da kapanacak. Dünya genelindeki 101 İsrail diplomatik misyonunda, 20 Ekim'den itibaren 4 bin 560 İsrailli seçmenden 3 bin 636'sı geçtiğimiz hafta oylarını kullandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, yurt dışındaki katılım oranını yüzde 74 olarak açıklarken, İsrail basınında erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

Jeries Bassier

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.