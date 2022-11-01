İsrail'de halk genel seçimler için sandık başında

İsrail'de halk, erken genel seçimler için sandık başına gitti. Meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılacak genel seçimlerde 6 milyon 788 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan sandıklar 22.00'da kapanacak. Dünya genelindeki 101 İsrail diplomatik misyonunda, 20 Ekim'den itibaren 4 bin 560 İsrailli seçmenden 3 bin 636'sı geçtiğimiz hafta oylarını kullandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, yurt dışındaki katılım oranını yüzde 74 olarak açıklarken, İsrail basınında erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

Jeries Bassier

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