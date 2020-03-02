İsrail'de halk, siyasi krize son vermek için yine sandık başında

İsrail'de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy verme işleminin başlamasının ardından ülkedeki siyasi çıkmazı sona erdirme umuduyla sandık başına gitti. Son 1 yılda 3'üncü kez gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi, 10 bin 631 sandık merkezinde yerel saatle 07.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek.

Ülkede geçtiğimiz yıl ilki 9 Nisan'da, ikincisi 17 Eylül'de olmak üzere iki kez seçim yapılmış, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, hükümeti kurmak için gerekli sayıya ulaşamamıştı. Koalisyon çabalarının da sonuç vermemesinin ardından bugün yapılan 3'üncü seçimde de yarışın, yine Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçmesi bekleniyor.

Ayrıca her iki lider de hükümetin kurulamaması halinde yine partilerini yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali suçlamalarıyla 17 Mart'ta yargılanmasına başlanacak.

Karantinadaki vatandaşlara özel oy merkezleri

Ülkede Merkezi Seçim Komitesi, ulusal acil yardım kurumu Kızılkalkan (MDA) ile birlikte korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar için 14 özel oy merkezi kurdu. Karantinadaki İsrailliler, kendileri için kurulan seçim merkezlerinde oy kullandı.

Jeries Bassier