İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı
İsrail'de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

İsrail’in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol'da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yerel basın, İsrail Cezaevleri Servisine ait minibüste mahkumlar ve gardiyanların olduğunu açıkladı.
Polis kaza yerinde inceleme yaparken, yol trafiğe kapatıldı.  

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.