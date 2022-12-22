İsrail'de Netanyahu, hükümeti kurdu

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu hükümeti kurması için 21 Aralık gece yarısındaki sürenin bitmesine dakikalar kala Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak kabinenin hazır olduğunu bildirdi. Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada Herzog ile görüşmesinde Netanyahu, "Seçimlerde kazandığımız halk desteği sayesinde, tüm İsrail vatandaşlarına hizmet edecek bir hükümet kurmayı başardığımı size bildirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu'nun kabine listesini hemen açıklaması zorunluluğu bulunmuyor. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için Meclis'teki güvenoyu oturumunun 2 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti olmuştu. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazanarak, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamıştı.

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