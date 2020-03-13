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İsrail'de okullara 'virüs' tatili

İsrail'de okullara 'virüs' tatili
İsrail'de okullara 'virüs' tatili

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, 16 Nisan'a kadar okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu artan korona virüsü vak'alarının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Okulların 31 Mart'tan itibaren 16 Nisan'a kadar kapalı olacağını belirten Netanyahu, ana okulları ve özel eğitim kurumlarının ise faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, "Ülkece tecrübe etmediğimiz bir olayın ortasındayız. Bu gerçek bir salgın. Hastalıktan ölüm oranı İsrail'de de çok sayıda olabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail'de 109 korona virüsü vak'ası bulunuyor.

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