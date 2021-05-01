İsrail'de petrokimya tesisinde yangın

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde geniş çaplı yangın çıktı. Bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler saatler sonra kontrol altına alınırken, ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi. Tesiste meydana gelen zarara yönelik henüz bir açıklama henüz yapılmadı. Tesisteki tüm faaliyetlerin askıya alındığı ve rafineriye petrol akışının durdurulduğu duyuruldu.

Yangının tesisteki arızalı bir boru nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Muhammed Rabah

