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İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu'nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı

İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu'nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı
İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu'nun sağ bloğu 64 sandalye kazandı

İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazandı.

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım'da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi. Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" ise 51 sandalye kazandı. Netanyahu, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış oldu.

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