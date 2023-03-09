İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu binlerce İsrailli tarafından protesto edilirken, başkent Tel Aviv'den silah sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Dizengoff ve Gurion Caddesi köşesinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar Ichilov Hastanesi'ne sevk edildi.

Jeries Bassier

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