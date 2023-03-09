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İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı

İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı
İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen terör saldırısında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İsrail'de terör saldırısı: 1'i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı reformu binlerce İsrailli tarafından protesto edilirken, başkent Tel Aviv'den silah sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Dizengoff ve Gurion Caddesi köşesinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar Ichilov Hastanesi'ne sevk edildi.

Jeries Bassier

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