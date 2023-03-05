İsrail'de yedek pilotlardan yargı reformuna tepki

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yasalaştırmak istediği yargı reformuna yönelik tepkiler devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli olan 37 yedek pilot, yargı reformuna tepki olarak 8 Mart'taki eğitimlere katılmayacağını açıkladı. Söz konusu yedek pilotlar, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssü'nden F-15I tipi savaş uçaklarını kullanıyor ve 2007'de dünyanın çoğu tarafından Orchard Operasyonu olarak bilinen görevde Suriye'nin nükleer reaktörüne bir saldırı gerçekleştirmişti. İsrail Hava Kuvvetlerinin Çekiç Filosu olarak da bilinen 69. Filosu'ndaki 40 yedek askerden 37'si yayınladıkları ortak bildiride, “8 Mart Çarşamba günü demokrasi ve milletin birliği adına vaktimizi konuşmaya ve düşünmeye ayıracağız. Bu nedenle bu gün operasyonel faaliyet dışında yedek görevimize katılmayacağız. Haftanın geri kalanında, planlandığı gibi (görevlere) katılacağız” dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, aktif hizmet vermeye devam eden yedek pilotların, yeni hükümetin yasalaştırmayı çalıştığı yargı reformunun kendilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi küresel organlar tarafından kovuşturmaya maruz bırakabileceğinden korktuklarını ifade ettiğini aktardı. İsrail, güvenlik güçlerinin görevi kötüye kullanma olaylarını soruşturmaktan sorumlu olan kendi yargısının gücüne ve bağımsızlığına işaret ederek, uzun süredir bu tür soruşturmalara karşı çıkıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi yaptığı açıklamada, lamuoyundaki söylem ve bölünmenin farkında olduğunu belirterek, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İsrail'in güvenliğini savunmak olan en önemli görevini yerine getirme kabiliyetine herhangi bir zarar gelmesine izin vermeyeceğini aktardı. IDF'nin tarafsızlığını korumanın önemini vurgulayan Halevi, her komutanın kendi birimiyle bir komuta diyaloğu yapmaları talimatını verdi.

"Yedek görev için çağrıldığımızda her zaman ortaya çıkarız”

İsrail'in en prestijli komando birliğinde eski bir subay olan Netanyahu, askerlik çağında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yedek görev için çağrıldığımızda her zaman ortaya çıkarız. Biz tek bir milletiz" dedi.

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş zamanında geleneksel olarak yedek birliklere güvenir ve terhis edilmiş mürettebatın hazır olma durumunu sürdürmek için düzenli olarak eğitim verir.

Netanyahu ve eşini İtalya'ya uçuracak pilot bulunamadı

Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu resmi ziyaret için perşembe günü İtalya'nın başkenti Roma'ya uçurmak için gönüllü pilot bulunamadığı açıklanmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail devletine ait havayolu şirketi El Al'ın Netanyahu'nun İtalya ziyareti için açtığı ilana başvuru süresinin yerel saatle 14.00'de sona erdiği ve pilotlardan hiçbirinin Netanyahu ve eşini uçurmak için başvuru yapmadığı ifade edilmişti.

Haberlerde, pilotların Netanyahu'nın tartışmalı yargı reformuna karşı oldukları için söz konusu uçuşa başvuru yapmayarak tepkilerini gösterdikleri iddia edilmiş, bazı haberlerde ise Netanyahu'nun Boeing 777 tipi uçakla İtalya'ya uçmak istemesi ve söz konusu uçak için uygun pilot bulmakta zorlanıldığı öne sürülmüştü.

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