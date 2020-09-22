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İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi
İsrail'deki hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı, korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkedeki tüm hastaneler ve sağlık kuruluşlarının en üst seviyede alarma geçtiğini açıkladı.

İsrail'de korona virüs önlemleri kapsamında, hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki sağlık çalışanları korona virüs salgınının daha kötü bir hal alması durumuna karşı hazır hale getirildi.

İsrail Sağlık ve Güvenlik Bakan Hezi Levi hastane müdürlerine gönderdiği mektupta, hazırlıklar çerçevesinde gelecek günlerde hastanelerin kapasitesinin arttırılacağını söyledi. Levi, "Ohal'da olduğumuza göre hastalıkla başa çıkmak için tüm hastanelerin ulusal çabalara katılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Levi, 10 gün içerisinde ağır hasta sayılarında 200 ila 300 artış olabileceğini söyledi.

Ülkedeki bin 348 korona virüs vakasından 651'inin kritik durumda olduğunu açıklayan Levi, bu zor durumda hastaneleri iyi bir şekilde yönetebilmek için bir Ulusal Operasyon Merkezi kurulacağını da söyledi.

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