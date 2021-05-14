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İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine müdahale: 5 yaralı

İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine müdahale: 5 yaralı
İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine müdahale: 5 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde Filistinlilerin düzenlediği İsrail karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail’den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine müdahale: 5 yaralı - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, İsrail saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde halk, Cuma namazının ardından İsrail saldırılarının durdurulması için gösteri düzenledi.

Farklı mahallelerden gelen Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin kontrol noktaları önünde toplandı. Filistin ve Hamas bayrağı açan El Halil halkı, “Kudüs, El Halil ve Gazze'den işgale hayır” yazılı pankartları taşıdı. Protestocular, İsrail güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarılarına yanıt vermezken, İsrail güçleri protestoculara müdahale etti. Olaylarda 5 Filistinli yaralandı.

Sari Jaradat
 

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