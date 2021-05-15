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İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine ses ve gaz bombalı müdahale

İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine ses ve gaz bombalı müdahale
İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine ses ve gaz bombalı müdahale

İsrail güçleri, Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde Filistinlilerin düzenlediği İsrail karşıtı gösterilere ses ve gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail’den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine ses ve gaz bombalı müdahale - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, İsrail saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde halk, cuma namazının ardından İsrail saldırılarının durdurulması için gösteri düzenlemişti. Gösteriler, akşam saatlerinde de devam etti. Göstericiler, Gazze Şehri ve direniş için slogan atarak, savaşın sona ermesini talep etti. Filistin bayrakları açan El Halil halkı, İsrail güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarıları dinlemeden gösterilere devam ederken, İsrail güçlerinin müdahalesi ile tansiyon yükseldi.

İsrail güçleri, Al-Shuhada caddesindeki kontrol noktasına yürüyen göstericilere ses ve gaz bombaları ile müdahale etti. Sokaklar savaş alanına dönerken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail güçlerinin öğle saatlerinde yapılan protestoculara müdahalesinde 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır olmak üzere 500 Filistinli ise yaralanmıştı.

Sari Jaradat
 

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