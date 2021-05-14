İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu! İşte son haberler

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırın dozunu giderek arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği aktarıldı.

Hamas Hareketinin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in acımasız saldırılarına roketlerle cevap vermeye devam ediyor.

Neler olmuştu?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdığı anların görüntülerini yayımladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), abluka altına aldığı Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ederken, gece boyu farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarına ait görüntüleri paylaştı.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarının dozunu giderek arttırıyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Gazze'nin farklı noktalarına gerçekleştirilen hava saldırılarının görüntüleri İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, ordunun sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef aldığı anlar da yer aldı. Ayrıca, askeri personelin savaş jetlerine füze yerleştirmesine de yer verildi.

Hamas ve İsrail'den birbirlerine misilleme

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail'in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi pazar günü Gaze için toplanacak

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin gerilimi azaltmak adına diplomasi yürüteceğine dikkat çeken Thomas-Greenfield, "ABD, gerilimleri azaltmaya çalışmak adına en üst düzeyde aktif olarak diplomasi yürütmeye devam edecek" dedi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr'ın, her iki tarafla da ateşkes sağlanması amacıyla görüşmek üzere İsrail'e yola çıktığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den 'Gazze' çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayram ruhuna olan saygımdan dolayı, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır” dedi.

Filistin ve İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na duyduğu saygıdan dolayı İsrail ve Hamas'a düşmanlıklarını durdurmaları yönünde çağrıda bulundu. Guterres, "Bayram ruhunun hatırına, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır" dedi.

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ABD'den vatandaşlarına saldırı haberlerinden sonra İsrail uyarısı

ABD, devam eden çatışmalar nedeni ile vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava ve kara operasyonu başlatıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.

İsrail güçleri, bölgede sivillerin bulunduğu sokak ve binaları hedef aldı. İsrail güçleri, harekat kapsamında Gazze Şeridi'ne uçak ve helikopterlerle art arda hava saldırıları düzenledi. Hamas yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başlatılan harekat kapsamında 150'den fazla İsrail hava saldırısının gerçekleştiği ifade edildi. Patlamaların gökyüzünü aydınlattığı saldırıda birçok bina hasar görürken, sokaklar ise savaş alanına döndü.

Hamas'tan açıklama

Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada, "Suçlu düşman, sabotaj ve yıkım amaçlı baskınlar düzenliyor. Motivasyonları, direnişle yüzleşememeleridir. İnşallah bu, direnişin kabiliyetlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'den topçu bombardımanı

Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan harekat kapsamında İsrail güçleri, bölgede sivilleri hedef alan topçu bombardımanına başladı. İsrail güçlerine ait birçok tank ve topçu birliklerinin katıldığı ve sivillerin hedef alındığı saldırıda birçok bina hasar gördü.