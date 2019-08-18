İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü

İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü
İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı: 3 ölü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde helikopterler ve tanklarla ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir Filistinli ise sınıra oldukça yakın olduğu belirtilen saldırı noktasına ulaşmayı başaran ilk yardım ekipleri tarafından bölgedeki Endonezya Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edildi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Mahmut Adil el Valaydeh (24), Muhammed Farid Ebu Namus (27) ve Muhammed Samir el Tramsi (26) olarak açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden İsrail-Filistin sınırına yaklaşan bir grup Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı. Açıklamada, sınıra yaklaşan şüpheli bir grup Filistinliye saldırı helikopteri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığı ve 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti.  

Muhammed Rabah


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.