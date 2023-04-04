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İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 ölü
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam ve güneyindeki bazı askeri noktaları hedef aldığı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 2 ölü - Tıkla İzle

Suriye'de devlet medyasında yer alan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları, yerel saatle 00.15 sıralarında Şam ve güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından önlendiği ifade edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada ise İsrail'in, İran destekli gruplar ve rejim tarafından kontrol edilen askeri bölgeleri füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 2 sivilin yanı sıra İran destekli teröristlerin de öldürüldüğü vurgulandı.

Abu Mucahit El Halebi

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