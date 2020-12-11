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İsrail'den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama

İsrail'den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama
İsrail'den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama

Havalimanında gereksiz yere saatlerce bekletilen Sivasspor kafilesi, İsrail’in çirkin tutumlarını alkışlarla protesto etti.

İsrail’den Sivasspor kafilesine çirkin uygulama - Tıkla İzle

Demir Grup Sivasspor UEFA Avrupa Ligi L Grubu 6. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu. Sivasspor kafilesi maçından 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptı.

Aralarında Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu kafile pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştı. 43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafile alkışlarla durumu protesto etti. Bunun üzerine İsrailli görevliler işlemleri daha da yavaşlattı.

Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafile uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakika da uçağa ulaşabilecekken takım, dakikalarca havalimanı içerisinde gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilenin sorularına cevap vermedi. Ekip yaklaşık 1 saat sonra uçağa alındı. Bu kez de saat 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi. Sabah saatlerinde uçuşuna izin verilen uçağın saat 08.00'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Oğuzhan Sarzep

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