İsrail'den Türkiye'ye taziye: 'Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız'

İsrail Başbakanı Yair Lapid ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziyelerini sundu. Lapid, "İsrail Hükümeti adına, İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Türk halkına taziyelerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine de desteğimi iletiyorum. Birlikte, terörün başını kaldırdığı her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız” dedi.

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