İsrail'e lanet, Filistin'e destek

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasıyla başlayan ve halen devam eden saldırılara sessiz kalamayan Ünyeliler, Filistin halkına destek konvoyu düzenledi. Ünye Kızılay Şubesi, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), Ünye Yunus Emre Ofroad Kulübü, Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği'nin de destek verdiği araç konvoyu Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamasının ardından, onlarca araçta bulunan vatandaşlar Filistin ve Türk bayraklarını sallayarak İsrail'e lanet okudu. Polis kontrolünde yapılan destek konvoyu şehir merkezinde gezilmesinin ardından yine meydanda buluşulmaıyla son buldu.

"İsrail terör şebekesi haline geldi"

Yapılanlara sessiz kalmayarak onlarca vatandaşın da katıldığı tepki sonrası konuşan Ünye Kızılay Ünye Şubesi Başkanı İsmet Küçükoğlu, "Dört günden beri ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü bir kez daha kendini göstermiştir. Bizim en kutsal saydığımız bu mübarek günlerde özellikle de kandil gecesinde İsrail polisinin yaptığı saldırıyla şuan itibariyle yaklaşık 600'e yakın Müslüman yaralı vaziyettedir. Bunlardan 28 tanesi vefat etmiştir. Vefat edenlerin 10 tanesi de çocuktur. İsrail bir devlet olmaktan çıkmış artık bir terör şebekesi haline gelmiştir. Artık bu son dakikadır. İsrail'in bu yaptıklarına göz yuman ülkelere sesleniyorum. Lütfen artık tavsiyeye ve ikna edici müzakerelerden vazgeçin. Yaptırımlara başlayın. Bu artık bizim için özellikle Kudüs ve Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Mazlumların ahıyla Cenab-ı Hakk'ın arasında hiçbir mesafe yoktur. Direkt ona ulaşmaktadır. Eğer sessiz kalırsak bu bitmez. İslam ülkelerinin tam ortasında konuşlanmış olan bu İsrail, maalesef İslam ülkelerinin birlik olmaması sebebiyle bu cesareti bulmaktadır. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler sözleşmeleri, insan hakları ihlalleri BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını adeta yok saymaktadır. BM maalesef bu işe sert davranmamaktadır. Eğer gerekli yaptırımı uygulasaydı İsrail bu zulmü yapmazdı. Ben ülkemizdeki STK'lara da seslenmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi adı altında kadınlara sahip çıkan derneklerimizin İsrail'in yaptığı bu zulümde kadınlar ve çocuklar ölüyor. Onların neden sesi çıkmıyor. Lütfen sesimizi çıkaralım" dedi.

Ümit Güngör

