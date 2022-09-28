İsrail'in Cenin'deki saldırısı sırasında anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda silah ve bomba sesleri çatışmaların yakınında bulunan anaokulunda korku ve paniğe neden oldu. Anaokulunda bulunan 5 yaşından küçük çocuklar, duydukları silah ve patlama sesleri nedeniyle ağlamaya başlarken, çoğunun çatışma sesleri nedeniyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Muhammed Rabah



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