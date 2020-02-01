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İsrail'in gaz bombalı müdahalesinde 2 gazeteci boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail'in gaz bombalı müdahalesinde 2 gazeteci boğulma tehlikesi geçirdi
İsrail'in gaz bombalı müdahalesinde 2 gazeteci boğulma tehlikesi geçirdi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden protestolara müdahalesinde, 2 Filistinli gazeteci atılan gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi geçirirken, bölge genelinde 8 kişi ise yaralandı.

İsrail'in gaz bombalı müdahalesinde 2 gazeteci boğulma tehlikesi geçirdi - Tıkla İzle

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı protestoları sürerken, İsrail güçleri protestoculara göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermiyle müdahale ediyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bira kentinin kuzey girişinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu 2 Filistinli gazeteci Raji Asfour ve Abdullah Fevadla'nın atılan gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirirken Filistin Kızıl Haçı tarafından tedavi altına altındı. Bölge genelindeki protestolar nedeniyle ise 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hamad Alnajjar

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