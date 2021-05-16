İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 2 doktor öldü

İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölüm Başkanı Doktor Eymen Ebu Aluf'un cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. İsrail'in saldırılarında ayrıca Nöroloji profesörü ve Filistin Nöroloji Derneği Başkanı Dr. Moin El Alul'un da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada 2 doktorun aile bireylerinin de saldırılar sonucu öldüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve doktorlar, bugün öğle saatlerinde Dr. Eymen Ebu Aluf'un cenaze namazını kıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı da bin 225'e ulaşırken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.