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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: 7 yaralı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: 7 yaralı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: 7 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne yönelik art arda hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırılarda ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ediyor: 7 yaralı - Tıkla İzle

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde art arda hava saldırısı düzenlediği, saldırıların Refah ile Han Yunus'un doğu kesimlerinde yoğunlaştığı bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını aktarırken, İsrail savaş uçaklarının 30'dan fazla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Can kaybı 217'ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıklamıştı.

Muhammed Rabah
 

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