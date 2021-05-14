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İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor!

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor!
İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Gazze Şeridi'nde IDF kara birliği yok. IDF hava ve kara kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflere saldırıyor” denildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve kara operasyonu başlattı - Tıkla İzle

150'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI!

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.

SİREN SESLERİ YENİDEN ÇALMAYA BAŞLADI!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

AŞKELON KENTİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ!

İsrail'in Aşkelon kentine roketlerin düşmesi sonucu pek çok mahallede elektriklerin kesildiği bildirildi.

EL KASSAM TUGAYLARI: '50 FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLEDİK'

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İSRAİL'İN AŞKELON KENTİNE 100 ROKET ATILDI

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail'in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Gazze Şeridi'nde IDF kara birliği yok. IDF hava ve kara kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflere saldırıyor” denildi.

MISIR HEYETİ İSRAİL'DEN AYRILDI

Mısır heyeti, İsrail'in insani ateşkes talebini reddetmesinin ardından yeni harekat başlatması nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'den ayrıldı.

 


 

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