İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bombardıman sonucu yaralanan 58 yaşındaki Filistinli Hashel Mubarak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Ateşkes sağlandı

İsrail hapishanesinde 86 gündür açlık grevinde olan Khader Adnan'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmiş, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 37 roket fırlatılmıştı. Olayda 12 kişi yaralanırken, İsrail misilleme olarak Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde gerilim daha da tırmanırken, taraflar Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğuyla bugün ateşkes konusunda uzlaştı.

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