İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 227'ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227'ye, yaralıların sayısının ise bin 620'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail güçleri bir kadını vurarak öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarak öldürmüş, kadının silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğu belirtilmişti. Olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatılmıştı.

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