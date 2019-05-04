İsrail'in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 25 yaşındaki Halid Ebu Klik'in olduğu aktardı. Ebu Klik'in hayatını kaybetmesiyle sabah saatlerinden bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 40 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ve İslami Cihad'a ait 100'den fazla hedefin vurulduğu aktarılırken, Gazze'den İsrail tarafına sabah saatlerinden bu yana 250'ye yakın roket atıldığı ifade edildi. Atılan roketlerden dolayı 40 kişinin yaralandığını bildirildi.