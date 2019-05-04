İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İsrail'in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in saldırısında bir Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, hayatını kaybeden Filistinlinin 25 yaşındaki Halid Ebu Klik'in olduğu aktardı. Ebu Klik'in hayatını kaybetmesiyle sabah saatlerinden bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 40 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ve İslami Cihad'a ait 100'den fazla hedefin vurulduğu aktarılırken, Gazze'den İsrail tarafına sabah saatlerinden bu yana 250'ye yakın roket atıldığı ifade edildi. Atılan roketlerden dolayı 40 kişinin yaralandığını bildirildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.