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İsrail'in saldırısında Gazze'de yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'i kaldırıldı

İsrail'in saldırısında Gazze'de yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'i kaldırıldı
İsrail'in saldırısında Gazze'de yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'i kaldırıldı

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'inin kaldırıldığını duyurdu.

İsrail'in saldırısında Gazze'de yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'i kaldırıldı - Tıkla İzle

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerle ilgili bugün açıklamalarda bulundu. Bakanlık, İsrail'in saldırılarında yıkılan evlerin enkazının yüzde 80'inin kaldırıldığını, enkazın kaldırılması işlemlerinin önümüzdeki ayın başında tamamlanacağını duyurdu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 1200 konutun tamamen zarar gördüğünü, 40 bin konutun ise kısmen hasarlı olduğunu belirtmişti. Hasarlı binaların yeniden inşasının maliyetinin 160 milyon dolar olduğunu ifade eden Bakanlık, çeşitli sektörlere (altyapı, ekonomi vb.) verilen zararın maliyetinin 500 milyon dolardan fazla olduğunu işaret etmişti.

İsrail'in geçtiğimiz Mayıs ayında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybederken, bin 948 kişi de yaralanmıştı. Saldırılarda 2 bin bina tamamen yıkılırken, 22 bin binada da hasar meydana gelmişti.

Hamad Alnajjar
 

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