İsrail'in Suriye'ye saldırısı 90 dakika sürdü

Şam yönetimi İsrail'in füzelerini Rus yapımı Pansir-52 ve S-200 Sam füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Suriye, İsrail'in daha önce açıkladığının aksine Hizbullah hedeflerini değil Suriye'nin askeri noktalarını hedef aldığını iddia etti.

F-16'ların hedefe kilitlenmemesi üzerine ikinci saldırıya yeni nesil F-35 savaş uçaklarının da katıldığı belirtildi.

İsrail, İran ve Hizbullah hedeflerini vurduğunu, ancak bu hedeflerin bazılarının Suriye askeri üslerinde bulunduğunu belirtti.

Suriye ordusu, İsrail tarafından fırlatılan bir füzenin, füze savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmesinin videosunu yayımlandı. Suriye ve Lübnan kaynakları İsrail'in saldırısının toplam 90 dakika sürdüğünü kaydetti.

Suriye kaynakları, Suriye füze savunma sisteminin İsrail'in fırlattığı GB-39 bombalarını düşürmeyi başardığını, bombaların küçük hasara yol açtığını belirtti.