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İsrailli aileler içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu

İsrailli aileler içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu
İsrailli aileler içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu

İşgal altındaki Golan Tepeleri'ni gezmeye giden İsrailli aileler, içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu.

İsrailli aileler içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu - Tıkla İzle

İşgal altındaki Golan Tepeleri'ni gezmeye giden İsrailli aileler, içerisi mühimmat dolu terk edilmiş çok sayıda tank buldu. İsrail Kanalı 12'nin muhabiri, "Golan Tepeleri'ni ziyarete giden aileler, herhangi bir gözetim veya koruma olmadan tank bulduklarında şaşkına döndüler" dedi. Muhabir, tankların içerisinde mühimmat ve füzelerin bulunduğunu belirterek, herkesin komutanın kabinine ve mühimmata ulaşabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu ise olayın ciddi bir kusur olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Hamad Alnajjar

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