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İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı

İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı
İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı

İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) bağlı ekipler, Kahramanmaraş’ta bir binanın enkazından 26 yaşındaki kadını sağ olarak çıkardı.

İsrailli ekip Kahramanmaraş’ta 26 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'taki enkaz bölgesinde çalışmalara destek veriyor. IDF ekibi, depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 yaşındaki bir kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip, farklı bir noktada ise enkazdan 65 yaşındaki bir adamı kurtardı. Türkiye'deki deprem bölgelerinde faaliyet gösteren IDF ekiplerinin bugüne kadar 10 kişiyi yıkılan binalardan kurtardığı açıklandı.

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