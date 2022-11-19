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İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırdı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırdı
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırdı

İsrailli yerleşimcilerin, Filistin’in El Halil kentinde sivillere saldırması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli sivillere saldırdı - Tıkla İzle

 

İsrailli yerleşimciler, Filistin'in El Halil kentindeki Tel Rumeida ve Bab Al-Zawiya bölgesinde Filistinli sivillere saldırdı. Yerel kaynaklara göre, İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları, Yahudi bayramlarını kutlama bahanesiyle mahallede provokatif bir miting düzenleyen yüzlerce yerleşimcinin, Filistinli sivillerin evlerine ve dükkanlarına saldırdığını aktardı. Yerleşimciler, İsrail ordusu ve polisi tarafından korunan mahallenin ara sokaklarında yürürken satıcı tezgahlarına ve yoldan geçenlere de saldırdı.
Öte yandan İsrail güçleri Abdullah ve Youssef Abu Aisha adlı iki genci Tel Rumeida bölgesindeki evlerinin yakınında tutukladı.

Muhammed Rabah
 

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