İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Muhammed Rabah



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