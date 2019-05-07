ISS Türkiye Batı Akdeniz Bölgesi'nde hedefi büyüttü

2018 yılında Türkiye çapında yüzde 34,5 büyüyen ISS Türkiye, Antalya ve çevresindeki iller için 2019-20 yılı istihdam büyüme hedefini yüzde 100 olarak açıkladı. Tesis yönetimi, temizlik , teknik hizmetler ve hazır yemek üretiminde Antalya ve çevresine özel projeler geliştiren ISS Teknik ve Catering'in 2019-20 döneminde yüzde 300 büyümeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamada; şirketten Antalya ve çevresi için hedefler şöyle sıralandı;

ISS Bitki bakım ve Haşere kontrol şirketinde yaklaşık 100 kişilik kadrosuyla büyüme hedefini bu yıl için yüzde 35 olarak belirlendi.

Antalya ve çevre illerde toplam 35 projesi bulunan ISS Proser güvenlik ise yaklaşık yüzde 40 büyüme bekleniyor.

ISS Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren ISS Catering Antalya ve çevresinde 2019 -2020 döneminde bölgenin sahip olduğu yaklaşık 50 bin kaplık hacimdeki payını artırmayı hedefledi. Yeniden yapılanma sürecinde operasyon ve satış ayağını İstanbul merkez atamaları ile güçlendiren şirket, ilk aşamada iki yıllık büyüme hedefini en az yüzde 300 ve 10 bin kap olarak belirledi. Bu hedeflere ulaşmak için özellikle Antalya OSG, otel ve turizm tesislerine odaklanacak.