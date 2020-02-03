ISS'de VR ile eğitim dönemi başladı

Danimarkalı tesis hizmetleri şirketi ISS, hem gelişen teknolojiye, hem de saha çalışanlarının da dâhil olduğu jenerasyonla uyumlu iletişim kurabilmek için eğitim materyalleri arasına sanal gerçeklik teknolojisini (VR) aldı. Şirket, bu yeni sistem ile eğitimlerden alınan bilgilerin kalıcılığının artmasını, çalışanlarının gelişime ihtiyaç duyan alanlarının tespitini ve raporlanmasını, yeni jenerasyonun eğitim bağlılığını artırabilmeyi ve eğitim verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını amaçlıyor.

Sanal gerçeklik teknolojisini nasıl uygulanıyor?

Yapılan şirket açıklamasına göre ISS'te sanal gerçeklik teknolojisinin içine hizmet verilen tüm alanların, kullanılan ekipmanların ve kişisel koruyucu donanımların üç boyutlu çizimleri eklenerek, çalışanların kendilerini her gün görev yaptıkları alanlarda hissetmeleri sağlanıyor. Bunun yanı sıra hazırlanan eğitim senaryosu, oyunlaştırma tekniği kullanılarak simülasyon haline getiriliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi farklı bir yönüyle de kullanılıyor. Hizmete özel kritik kontrol noktaları simülasyonun arka planına kodlanarak, personelin eğitimi alması sağlanırken aynı zamanda gelişim ihtiyacı duyulan alanlar da tespit ediliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi (VR) nedir?

Sanal gerçeklik, bireylerin ortamda olma hissini yaşadıkları, bilgisayar kaynaklı üç boyutlu ortam olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar bu teknoloji ile çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dâhil edilip, buraya girdikleri andan itibaren tamamen sanal gerçekliğin oluşturulduğu yerde olma hissini yaşıyorlar.