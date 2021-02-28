İşsiz genç ATM'de bulduğu parayı banka yetkililerine teslim etti

Sur ilçesinde bir bankanın ATM'sine geçtiğimiz perşembe akşamı işlem yapmak için giden 22 yaşındaki Mücahit Eren, ATM'de iptal edilmiş bir işlem gördü. İşlemini yapmak için giriş tuşuna basan Eren, para bölmesinden bir miktar paranın çıktığını gördü. Parayı alıp sayan Eren, 2 bin lirayı işlemini yaptıktan sonra yanına aldı. Ertesi gün bankanın yolunu tutan Eren, parayı tutanakla banka görevlilerine teslim etti. Pandemi nedeniyle işsiz olan gencin bu davranışı yürekleri ısıttı.

İnsanlık adına görevimi yaptım

Yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Eren, perşembe akşamı saat 19.00 sularında işlem yapmak için bir bankanın önüne geldiğini söyledi. ATM'de tam yapılmamış işlem gördüğünü kaydeden Eren, "İşlem iptal edilmiş yazıyordu. Ben de iptal etmek istedim. İptal edince para geri geldi. Parayı görünce alayım mı almayayım mı tereddüdünde kaldım. Sonra dedim, ben almazsam başkası alır. Başka bir şey yapar diye kendi üstüme aldım bankaya geri getirmek için. Daha sonra kendi işlemimi yaptım. Ertesi gün parayla birlikte bankaya geldik. Banka yetkilileriyle görüştüm, parayı banka yetkililerine teslim ettim. Önemli olan insanlıktır. Ben de insanlık adına, insanlar görsün diye görevimi yaptım. Ben de olabilirdim diye düşündüm. Bende parayı yatırmamış olsam, düşürmüş olsam üzücü olurdu benim için de. Pandemi döneminde insanlar zor günler geçiriyor" dedi.

Mücahit Eren, bankaya girerek parayı teslim etti. Eren, teslim edilen paranın kayıt altına alındığını, bankada da eksik işlem olduğunun kendisine aktarıldığını ifade etti.

Rıdvan Kılıç

