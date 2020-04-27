Issız sokaklar kaplumbağaya kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kaplumbağa yavrusu şehre indi. Caddelerin boş olması nedeniyle şehre inen kaplumbağa yavrusu Alaşehir Menderes Mahallesi Hastane Caddesi'nde yola çıkarak ıssız caddede ağır ağır yürümeye başladı. Caddeye inen kaplumbağa kaldırım taşlarından dolayı caddeden çıkış bulamayınca cadde boyu yürürken, bir vatandaş kaplumbağa yavrusunu alarak, caddenin kenarındaki araziye bıraktı. Kaplumbağa ilk etapta yeşil otları yerken, ağır adımlarla arazide yoluna devam etti

Hüseyin Keskin

