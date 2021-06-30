İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi
İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

İstanbul’da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre “10 numara” yağ ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde bulunan bir depodan piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine 14 Haziran'da baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 35 bin litre işlenmemiş atık yağ ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 1 kamyonet ele geçirdi. Baskında H.H.E.(21) ve M.C.(52) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan haklarında işlem yapılarak adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu şebekesine operasyon: 5 gözaltı
İLGİLİ HABER
Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 51 şüpheliden 22si yakalandı Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 51 şüpheliden 22'si yakalandı
İLGİLİ HABER
Kayseride kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.