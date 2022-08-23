İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi

Ülkemizde son dönemde art arda yaşanan ölümlü kazaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimleri sıklaştırıldı. Otogar çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Resmi ve sivil trafik polisleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e bağlı ekiplerin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler kontrol edildi. Uygulama sırasında otobüslerin lastik diş derinlikleri, takografları ve evrakları incelendi. Polis ekipleri, otobüslerin içine girerek yolculara emniyet kemeri takmaları doğrultusunda uyarılarda bulundu.

“Çocukların da emniyet kemeri takması gerekiyor”

Otobüsle yolculuk yapan Musa Çörekçi, “Emniyet kemerini bilinçli her vatandaşın takması kullanması gerekiyor. Çocukların da takması gerekiyor. Otobüslerde muhabirlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bütün yolcuları uyarması gerekiyor. Kontrollerin sıklaştırılması gerekiyor” dedi.

“Denetimlerin daha sıkı yapılması gerekiyor”

Trabzon'a yolculuk yapan Hasan Yolcu, “Denetimlerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Çoğu emniyet kemeri takmıyor. Hız sınırını aşan çok şoför var. Kurallara uymayanlar, yorgun olanlar, gece uzun vadeli şoförlük yaptıkları için yorgun oluyorlar. Hız sınırını da aşınca kazalar oluyor. Emniyet kemerini taktığımız zaman kaza da olsa hafif yaralanmalar oluyor. Bu hayat kurtarıyor. Vatandaşlar çok önemsemiyor. Ben her zaman takarım” dedi.

“Emniyet kemeri hayat kurtarır”

Otobüs şoförü Ender Erbil, “Emniyet kemeri hayat kurtarır. Mecbur takmak zorundayız. Bir kazada, araba yan yattığı zaman kemer olmazsa yolcular savruluyor. Bu sefer ölen sayısı fazla oluyor. Yolculara söylediğimiz halde uygulamıyorlar. Yolda sıkılıyorlar. Biz söylüyoruz. Çıkarıyorlar” dedi.

“Yolcuların da bu konuda bilgisizliği var”

Bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığını söyleyen Erbil, “Biz her dakika yolcuların yanında olamıyoruz. Cama da yazı astık. Yolcuların da bu konuda bilgisizliği var. Biz söyleyince yolcu bizle münakaşaya giriyor. Polis arkadaşlar denetim yaptığı zaman yolcuya da ceza yazarsa uygulama devam edebilir” dedi. Öte yandan otobüs denetimlerinin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

Caner Sönmez