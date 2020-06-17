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İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk önlemi

İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk önlemi
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk önlemi

İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşmaların başlamasıyla beraber yaşanan yoğunluğa ilişkin giriş kapılarında önlem alındı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğunluk önlemi - Tıkla İzle

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz gün duruşmalar görülmeye başlanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapıları önünde uzun kuyruklar oluştururken kimi zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saymıştı.

Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde yaşanan yoğunluğun yaşanmaması için görevlilerle giriş kapılarında önlem alındı. Şeritlerle vatandaş, personel ve avukat girişinin ayrıldığı adliyede, görevliler sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan normalleşmenin ilk sürecinde yaşanan yoğunluğun alınan önlemler kapsamında bugün yaşanmadığı gözlendi.

İrem Demir

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