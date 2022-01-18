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İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı

İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı
İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir şahıs, polise bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul Adliyesi önünde polise bıçaklı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre bıçaklı bir şahıs "ölmek istiyorum" diyerek bariyerleri aştı ve polise saldırdı. Bu sırada polisler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında seken kurşunlardan biri, bir polis memurunun baldırına isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bacağından vurulan saldırgan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden Çağlayan Adliyesi'ndeki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

 Polisin uyarılarına uymayan şahsın bacağından vurularak yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kâğıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

İrem Demir - Doğancan Cesur - Onur Dursun

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